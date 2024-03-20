Депутат Швыткин объяснил необходимость «санитарной зоны» у границ РФ

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Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что «санитарная зона» на Украине способствует безопасности приграничья России на воздухе и земле от ДРГ и беспилотников.
«Противник не сможет её пересекать средствами противовоздушной обороны, различных сухопутных подразделений и т. д. Эта зона позволит не пускать диверсионные разведывательные группы, а также различные беспилотные летательные аппараты на территорию приграничных районов нашей страны», — пояснил в беседе с Газета.ру Швыткин.
Ранее Владимир Путин заявлял, что санитарная зона должна быть непреодолима для средств поражения ВСУ. Он отмечал, что в том числе имеет оружие западного производства.
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