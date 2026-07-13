«БАРС-Москва» ведет набор добровольцев для защиты воздушного пространства от БПЛА
В Москве продолжается набор добровольцев в новое подразделение Минобороны РФ «БАРС-Москва». Его ключевой задачей является защита воздушного пространства столицы и соседних регионов от беспилотников с применением современных средств противодействия БПЛА.
Подчеркивается, что служба в подразделении не предполагает отправку в зону проведения СВО. Добровольцы будут работать с новейшими системами перехвата дронов, обеспечивая безопасность столицы, Московской и Калужской областей. Контракт заключается сроком на один год, при этом для призывников этот период засчитывается как прохождение срочной службы.
Размер денежного довольствия для рядового состава начинается от 220 тысяч рублей в месяц, для командного — от 300 тысяч рублей. Перед началом службы все кандидаты проходят бесплатную 30-дневную подготовку на базе в Москве и Подмосковье. На время обучения за добровольцами полностью сохраняется денежное довольствие.
Подать заявку могут мужчины — граждане России в возрасте от 18 до 50 лет, имеющие категорию годности к службе А, Б или В по результатам медицинской комиссии. Преимущество при отборе получат кандидаты с высшим или средним специальным техническим образованием, опытом военной службы, участия в СВО, а также навыками управления беспилотными летательными аппаратами. Регистрация по месту жительства значения не имеет.
Для семей военнослужащих предусмотрены меры государственной поддержки. В их числе — пособия на детей и при рождении ребенка, предоставление мест в детских садах, бесплатное питание и группы продленного дня в школах, возможность посещения кружков и спортивных секций, помощь при поступлении в колледжи и вузы, поддержка пожилых родителей, содействие в профессиональном обучении и трудоустройстве супругов, юридические и психологические консультации, а также льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Прием заявок открыт до 1 августа. Оформить заявку можно на сайтах контрактмо.рф и bplasvo.ru, а также через боты в Макс и Telegram. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (495) 556-65-66.
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