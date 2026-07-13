С полуночи силы ПВО сбили уже 24 украинских дрона на подлёте к Москве

13 июля 2026, 05:11

Собянин сообщил о пяти сбитых на подлёте к Москве БПЛА, их общее число достигло 24

Фото: iStock/bbsferrari

Силы противовоздушной обороны РФ уничтожили ещё пять беспилотников, летевших на Москву. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.