С полуночи силы ПВО сбили уже 24 украинских дрона на подлёте к Москве
Силы противовоздушной обороны РФ уничтожили ещё пять беспилотников, летевших на Москву. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.
Информация появилась в 04:59 по московскому времени. С полуночи ПВО устранила уже 24 украинских дрона, которые пытались приблизиться к столице.
Собянин уточнил, что специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков. Сведений о возможных пострадавших или последствиях на земле не поступало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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