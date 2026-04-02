Бастрыкин рассказал, как украинские боевики пытали российских военнопленных
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о жестоких пытках, которым подвергались российские военнослужащие в плену у боевиков ВСУ. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, пленные сообщали о физическом насилии со стороны украинских сил. Боевики использовали палки, подключали провода с электрическим напряжением к конечностям и даже выпускали собак на наших солдат. Бастрыкин отметил, что мужчины совершали это в свое удовольствие.
Сотрудники Следственного комитета общаются с каждым вернувшимся из плена военнослужащим. Практически все они рассказывают о нарушениях Женевской конвенции, запрещающей жестокое обращение с военнопленными. Правоохранители проводят уголовно-правовую оценку этим фактам.
