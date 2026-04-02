Штурмовики ВС РФ уничтожили более роты солдат ВСУ при освобождении Бойково

02 апреля 2026, 05:46

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Во время боев за населенный пункт Бойково в Запорожской области военнослужащие украинской армии понесли серьезные потери. Об итогах рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.





Подразделения 64-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки «Восток» вступили в бой и ликвидировали более роты солдат противника. Кроме живой силы, ВСУ потеряли пять бронемашин, девять пикапов и 12 тяжелых беспилотников типа «Баба-Яга».



«Освобождение населенного пункта Бойково улучшило тактическое положение подразделений группировки "Восток" и позволило расширить плацдарм для дальнейшего наступления на запад в направлении реки Верхняя Терса», — заявили в Минобороны.