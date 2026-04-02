ВСУ целенаправленно атакуют гуманитарные конвои в Херсонской области
В Херсонской области вооруженные силы Украины целенаправленно атакуют гуманитарные конвои и гражданские автомобили. Об этом сообщил сенатор Игорь Кастюкевич в интервью РИА Новости.
Он отметил, что дроны и ракеты нацеливаются на машины скорой помощи и коммунальных служб. Каждый день жители Левобережья сталкиваются с обстрелами со стороны ВСУ. Кастюкевич подчеркнул, что эти действия наносят вред мирной инфраструктуре региона.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
