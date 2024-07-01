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BBC News: Солдаты ВСУ на левом берегу Днепра превратились в «чемодан без ручки»

01 июля 2024, 10:47
Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Военнослужащие Вооружённых сил Украины, находящиеся на левом берегу Днепра, превратились в «чемодан без ручки». Об этом заявил украинский военный по имени Алексей.
В интервью BBC News он рассказал, что любое их движение мгновенно накрывалось российской артиллерией или беспилотниками.

«Похоже, наше присутствие совершенно не беспокоило солдат ВС РФ. Мы превратились в чемодан без ручки», — сказал военнослужащий ВСУ.



По словам солдата, украинские подразделения не могут покинуть левый берег Днепра. Берег и река простреливаются, солдаты с трудом удерживаются на узкой полосе, не нужные своим командирам и не способные как-то побеспокоить противника. Он также выразил надежду, что принятый в июне закон, ужесточивший мобилизацию, даст тем, кто давно на фронте, какую-то передышку.

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Остановка наступления на левом берегу Херсона и штурм Раздоловки: Последние новости СВО
Сальдо: ВСУ провалили наступление на левый берег Херсонской области
01 июля 2024, 10:43

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в беседе с ТАСС, что все попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) прорваться на левый берег Днепра в районе населённого пункта Днепряны были пресечены. По его словам, украинская армия понесла значительные потери.
Последние новости о ситуации в зоне проведения СВО по состоянию на 1 июля приводит редакция «Радио 1».

Атаки ВСУ по территории РФ


За ночь системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Брянской, Курской и Белгородской областями, сообщили в Министерстве обороны РФ. Согласно информации ведомства, в Брянской области было ликвидировано 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в Курской и Белгородской областях — по девять.

Десантники ВС РФ рассказали о штурме Раздоловки


Бойцы тульского гвардейского соединения ВДВ разработали план тайного приближения к селу Раздоловка, расположенному в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По словам командира штурмовой роты Евгения, после того как план был составлен, их подразделение захватило важный перекрёсток.

«Мы использовали самые разные огневые средства, начиная от разведывательных беспилотников со сбросами и заканчивая артиллерией», — поделился подробностями штурма военнослужащий.

После работы штурмовой роты другие группы обеспечили продвижение к населённому пункту.

ВС РФ разгромили ФАБ-3000 пункт ВСУ в Нью-Йорке


Российская авиабомба ФАБ-3000 уничтожила пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Новгородское, который на Украине называют Нью-Йорком. Кадры произошедшего опубликованы в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

30 июня стало известно, что российские войска применили ФАБ-3000 для удара по пункту управления 1-го механизированного батальона 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ, который находился в районе населённого пункта Новгородское (Украина). Мощнейшая бомба, оснащенная универсальным модулем планирования и коррекции, полностью уничтожила пункт временного размещения украинских военных. Потери ВСУ составили до 60 бойцов и четыре автомобиля.

Российские штурмовики освободили жителей ДНР из подвалов


Штурмовики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа эвакуировали из Калиновки под Часов Яром семь мирных жителей. В РИА Новости рассказали, что люди два месяца прятались в подвале сгоревшего дома, боясь украинских беспилотников.

Командиры организовали эвакуацию, разработав целую операцию из-за активных действий ВСУ. Уловив «окно» в обстрелах, штурмовики вывели из подвала молодых людей, а пожилых несли на руках.

РЗСО «Град» нанесли удар по колонне ВСУ с боеприпасами и живой силой


Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» нанесли удар по колонне вражеских транспортных средств сообщили в Минобороны РФ. Система «Град» не позволила противнику осуществить ротацию и доставить боеприпасы и живую силу для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В результате боевых действий было уничтожено до 285 военнослужащих противника, один танк, пять автомобилей, гаубица М109 «Паладин», две гаубицы М777, орудие Д-20, противотанковая пушка МТ-12 «Рапира» и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Также был уничтожен склад боеприпасов 57-й мотопехотной бригады.

Артиллеристы ВС РФ уничтожили опорный пункт управления БЛПА ВСУ


Артиллеристы Центральной группировки Вооруженных сил Российской Федерации успешно уничтожили опорный пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении.Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Для корректировки огня использовался беспилотный летательный аппарат «Орлан-30», который в режиме реального времени передавал информацию об обстановке. Благодаря этому артиллеристы смогли поразить цель минимальным количеством боеприпасов. После выполнения задачи артиллерийская группа оперативно замаскировала орудие и переместилась в подземное укрытие.

Мобильный расчет миномета «Василек» нанёс удар по опорному пункту ВСУ в Запорожской области


Мобильный расчет миномета «Василек» гвардейского полка группировки войск «Днепр» нанёс удар по опорному пункту ВСУ севернее населенного пункта Работино и уничтожил его. Об этом сообщил старший наводчик миномета с позывным Боцман.

Расчетам автоматических миномётов «Василёк», установленных на грузовиках, необходимо всего около 10 минут, чтобы поразить цель после получения информации и выезда на позицию. Боцман подчеркнул высокую мобильность и оперативность своего подразделения.

Согласно информации от военкора Семёна Пегова Wargonzo, в районах Работино и северо-западнее Вербового ситуация остаётся без значительных изменений. Поступают сообщения о продолжающихся позиционных боях и активном использовании средств дальнего поражения.

Российские войска нанесли удар по аэродрому ВСУ Канатово в Кировограде


Вечером 30 июня Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кировограде, сообщил координатор николаевской подпольной организации Сергей Лебедев.

Аэродром используется украинскими военными в качестве аэродрома подскока для самолётов, которые осуществляют обстрелы территории Запорожской области и Крыма. На территории аэродрома расположены казармы, склады топлива, а также арсенал бомб и ракет советского производства. Ранее, 19 апреля, этот аэродром уже подвергался обстрелу. Утром того дня были зафиксированы удары, а затем в сторону объекта направились восемь машин скорой помощи.

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В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры
01 июля 2024, 10:31

Фото: istockphoto/maki_shmaki

На подконтрольной Киеву части территории Херсонской области в результате российских ударов повреждения получили объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.
В своём телеграм-канале он добавил, что также зафиксированы попадания в учебное заведение, гуманитарный штаб, магазин, вышку сотовой связи и газопроводы. Повреждения получили 15 домов. Один человек погиб, один получил ранения. В настоящее время 75% Херсонской области находится под контролем России. Часть территории региона на правом берегу Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

В июне взрывы гремели также и в самом областном центре. Не исключено, что это было связано с деятельностью пророссийского подполья. Как сообщалось, партизаны проводят боевую работу, например, они ликвидировали нескольких украинских военкомов.

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Три лазерных гироскопа: Стало известно строении ракет ATACMS
В России изучают систему наведения и коррекции полёта ракет ATACMS
01 июля 2024, 08:44

Фото: iStock/bpawesome

Российские специалисты изучают строение западных ракет ATACMS, переданных союзниками на вооружение ВСУ, об этом пишет РИА Новости.
«Представлены боевые части ракеты ATACMS. Система наведения. Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она удерживается на отстроенной баллистической траектории», — цитирует агентство слова специалиста.

Собеседник РИА также отметил, что в ракете есть GPS антенна, при помощи которой производится коррекция траектории полёта.

В завершении он добавил, что российским специалистам удастся полностью изучить систему пуска ракет, а также возможности по корректировке их полёта.

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#ракеты
#вс рф
#всу
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ВС РФ разгромили ФАБ-3000 пункт ВСУ в Нью-Йорке: Что известно о мощной российской бомбе
В сеть попали кадры удара авиабомбы ФАБ-3000 по пункту ВСУ в Нью-Йорке
01 июля 2024, 08:20

Фото: iStock/dzika_mrowka

Российская авиабомба ФАБ-3000 уничтожила пункту Вооружённых сил Украины в районе населенного пункта Новгородское (Нью-Йорк), кадры произошедшего публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Напомним, 30 июня стало известно, что российские войска нанесли удар авиабомбой ФАБ-3000 по пункту управления 1-го механизированного батальона 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новгородское (на украинский манер — Нью-Йорк).
Сообщалось, что в результате успешного попадания бомбы оказались уничтожены около 60 украинских боевиков, а также несколько единиц военной техники.

Как сообщил военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с Lenta.ru, главными поражающими элементами этих российских бомб являются ударная волна и осколки. Сбрасывают ФАБ-3000 с высоты до 16 километров. Она развивает скорость до 1200 километров и несёт на себе более 1300 килограммов тротила.

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#бомба
#всу
#вс рф
#сво
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Российские десантники раскрыли тактику при штурме Раздоловки
Минобороны: бойцы ВДВ разработали план скрытого подхода к селу Раздоловка в ДНР
01 июля 2024, 06:05

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Десантники тульского гвардейского соединения ВДВ подготовили план скрытного подхода к селу Раздоловка в Донецкой Народной Республике (ДНР), передает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства обороны России.
По словам командира штурмовой роты Евгения, после составления плана был захвачен важный перекресток, а затем группы других подразделений обеспечила продвижение к населенному пункту.

«Огневые средства мы использовали очень разные, начиная от беспилотников разведывательных, которые летали со сбросами, заканчивая артиллерией», – раскрыл детали штурма военнослужащий.

До этого российские военные спасли мирных жителей ДНР от Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые два месяца прятались в подвалах. Бойцы организовали спасательную операцию, эвакуировав семь человек из поселка Калиновка под Часовым Яром.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российские войска нанесли удар по аэродрому ВСУ Канатово в Кировограде
30 июня 2024, 23:15

Фото: iStock//Leonid Ikan

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по району аэродрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Канатово в Кировограде, сообщил РИА Новости координатор николаевской подпольной организации Сергей Лебедев.
Удар был нанесен вечером 30 июня. По словам Лебедева, объект используется украинскими военными как аэродром подскока для самолетов, организующих обстрелы территории Запорожской области и Крыма. На аэродроме расположены казармы, склады топлива и арсенал бомб и ракет советских времен.

19 апреля данный аэродром подвергли обстрелу. Ранним утром были зафиксированы удары, позже в сторону объекта направились восемь машин скорой помощи.

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#обстрел
#скорая помощь
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В Кропивницком в центре Украины прогремели взрывы
30 июня 2024, 22:28

Фото: iStock/dzika_mrowka

Взрывы прогремели в городе Кропивницкий (ранее Кировоград) в центре Украины. Об этом пишет издание «Громадское».
Ранее в Кировоградском была объявлена воздушная тревога.

Также в воскресенье вечером сообщалось о взрывах в Киеве, где в 19:17 мск была объявлена воздушная тревога. Сначала взрывы слышали на окраине столицы, после чего мэр города Виталий Кличко объявил о работе ПВО. После этого мощный взрыв прогремел в Оболонском районе в северной части Киева.

Кроме того, на фоне воздушной тревоги взрывы прогремели в Харькове. Там российские войска ударили мощнейшей фугасной бомбой ФАБ-3000 по зданию «Новой Почты», инфраструктура которой задействована в снабжении фронтовых группировок ВСУ.

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#взрыв
#украина
#обстрел
#вс рф
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Ребёнок погиб при ударе ВСУ по автомобилю в Белгородской области
Гладков: ребёнок погиб, 4 человека ранены при ударе ВСУ по Белгородской области
30 июня 2024, 22:09

Фото: iStock/AndrisBarbans

Четырёхлетняя девочка погибла при ударе ВСУ по движущемуся автомобилю в Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что FPV-дрон атаковал легковой автомобиль около села Новое. В машине ехала семья из пяти человек: супруги, их маленькая дочь, а также бабушка с дедушкой.

От полученных ран скончался ребёнок. Остальные члены семьи получили ранения. В тяжёлом состоянии находится дедушка девочки – его госпитализировали с проникающим ранением брюшной полости. У остальных родственников наблюдаются осколочные ранения.

Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь, подчеркнул Гладков.

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#белгородская область
#вячеслав гладков
#обстрел
#всу
#погибший
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Мощный взрыв прогремел в Киеве
Мощный взрыв произошёл в Оболонском районе Киева
30 июня 2024, 21:33

Фото: iStock/Leonid Ikan

Мощный взрыв прогремел в Оболонском районе Киева. Об этом ТАСС сообщили очевидцы.
По их словам, взрыв прогремел на севере украинской столицы. Туда направляются машины МЧС.

Ранее, в 19:17 мск, в Киеве, Киевской области и других областях страны была объявлена воздушная тревога. Тогда также сообщалось о взрывах в Киеве, был виден густой чёрный дым. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, сработала система ПВО.

После этого воздушная тревога была отменена. Однако произошёл повторный взрыв.

Ранее в сети появились кадры удара ВС РФ фугасной бомбой ФАБ-3000 по подконтрольному киевским властям населённому пункту Нью-Йорк в ДНР. В результате удара были ликвидированы до 60 бойцов ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#киев
#взрыв
#удар
#обстрел
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