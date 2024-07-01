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Военнослужащие Вооружённых сил Украины, находящиеся на левом берегу Днепра, превратились в «чемодан без ручки». Об этом заявил украинский военный по имени Алексей.
В интервью BBC News он рассказал, что любое их движение мгновенно накрывалось российской артиллерией или беспилотниками.
По словам солдата, украинские подразделения не могут покинуть левый берег Днепра. Берег и река простреливаются, солдаты с трудом удерживаются на узкой полосе, не нужные своим командирам и не способные как-то побеспокоить противника. Он также выразил надежду, что принятый в июне закон, ужесточивший мобилизацию, даст тем, кто давно на фронте, какую-то передышку.
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«Похоже, наше присутствие совершенно не беспокоило солдат ВС РФ. Мы превратились в чемодан без ручки», — сказал военнослужащий ВСУ.
По словам солдата, украинские подразделения не могут покинуть левый берег Днепра. Берег и река простреливаются, солдаты с трудом удерживаются на узкой полосе, не нужные своим командирам и не способные как-то побеспокоить противника. Он также выразил надежду, что принятый в июне закон, ужесточивший мобилизацию, даст тем, кто давно на фронте, какую-то передышку.
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Александр Бойцов