Сальдо: Российские войска отбросили ВСУ с левобережья Херсонской области

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Российские военные отбросили подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) с левобережной части Херсонской области. Боевые действия переместились на острова.
Об этом сообщил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, российские войска активизировали свои действия, в результате чего противник был отброшен. Острова на Херсонском направлении являются участком боевого соприкосновения . На остальной части региона есть природное разграничение — река Днепр.
В настоящее время Вооружённые силы РФ расширяют зону контроля на днепровских островах. ВСУ ранее неоднократно предпринимали попытки закрепиться на левом берегу, но все они заканчивались неудачей. Десантные операции противника также успеха не имели.
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Александр Бойцов