Солдат ВСУ на плоту из пластиковых бутылок переплыл через Днепр и сдался в плен

Фото: iStock/Irina Piskova
Солдат Вооруженный сил Украины на плоту из пустых пластиковых бутылок переплыл через Днепр и сдался в плен российским военным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах РФ.
Сообщается, что на связь с военными ВС РФ он вышел по боту обратной связи Free soldier. Его переход готовили около трех месяцев.
Пленный рассказал, что его бригаду собрались частично перебрасывать на Харьковское направление, поэтому он решился на побег.
7 июня Генштаб ВСУ заявлял, что наиболее напряженная ситуация для украинских войск складывается на купянском направлении в Харьковской области и краматорском направлении в ДНР.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Российские артиллеристы описали обстановку на харьковском направлении
В Крыму заявили о переходе к новой фазе конфликта на Украине
В рядах ВСУ разгорелся новый скандал
Пленный рассказал, что его бригаду собрались частично перебрасывать на Харьковское направление, поэтому он решился на побег.
7 июня Генштаб ВСУ заявлял, что наиболее напряженная ситуация для украинских войск складывается на купянском направлении в Харьковской области и краматорском направлении в ДНР.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Российские артиллеристы описали обстановку на харьковском направлении
В Крыму заявили о переходе к новой фазе конфликта на Украине
В рядах ВСУ разгорелся новый скандал
Дарья Осипова