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Солдат ВСУ на плоту из пластиковых бутылок переплыл через Днепр и сдался в плен

10 июня 2024, 07:11
Фото: iStock/Irina Piskova

Фото: iStock/Irina Piskova

Солдат Вооруженный сил Украины на плоту из пустых пластиковых бутылок переплыл через Днепр и сдался в плен российским военным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах РФ.
Сообщается, что на связь с военными ВС РФ он вышел по боту обратной связи Free soldier. Его переход готовили около трех месяцев.


Пленный рассказал, что его бригаду собрались частично перебрасывать на Харьковское направление, поэтому он решился на побег.



7 июня Генштаб ВСУ заявлял, что наиболее напряженная ситуация для украинских войск складывается на купянском направлении в Харьковской области и краматорском направлении в ДНР.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Финляндия отправляет на Украину еще не испытанные образцы оружия
Yle: Финляндия отправила Украине новейшие образцы вооружения
10 июня 2024, 07:13

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Финляндия поставляет Украине новейшие образцы вооружений. Об этом пишет общественный вещатель Yle со ссылкой на главу отдела военной экономики оборонительных сил Финляндии Микко Хейсканена.
Сообщается, что Хейсканен рассказал об отправке последних новинок финской оборонной промышленности. Отмечается, что некоторые из них находятся на стадии разработки.

«Полученный в Украине опыт пригодится для развития новейшей финской техники, считает генерал-лейтенант», — пишет Yle.

Ранее, Финляндия направила Украине 23-й пакет военной помощи на 188 миллионов евро.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Солдат ВСУ на плоту из пластиковых бутылок переплыл через Днепр и сдался в плен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Российские артиллеристы описали обстановку на харьковском направлении
10 июня 2024, 06:43

Фото: iStock/Александр Мельников

Артиллеристы российской группировки «Север» рассказали о ситуации на харьковском направлении. Они сообщили РИА Новости, что ситуация стала более спокойной благодаря подавлению противника артиллерией и личным составом.
«Стало тише. Намного тише стало, чем в пик наступления», – заявил агентству российский военный.

Ранее российские военные продвинулись вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Харькова. Подразделения группировки войск «Север» поразили 57-ю мотопехотную дивизию украинской армии в районах Гранова и Константиновки.

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В Крыму заявили о переходе к новой фазе конфликта на Украине
Константинов: в конфликте на Украине начинается новая фаза
10 июня 2024, 06:08

Фото: Минобороны РФ

Конфликт на Украине вступает в новую фазу, во время которой украинская армия сосредоточится на попытках атаковать российскую территорию западным оружием, председатель крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что ситуация на фронте была сложной для Киева из-за нехватки личного состав в Вооруженных силах Украины рядах (ВСУ).

«Людей воевать не хватает, а вот запускать ракеты и беспилотники – на это у них еще людской ресурс найдется. Они будут это делать, и нам нужно быть к этому готовыми», – отметил Константинов.

Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на украинские военные источники сообщил о первых ударах бойцов ВСУ по российским целям за пределами новых регионов и Крыма. По его данным, был атакован командный пункт Белгородской области.

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#крым
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Движение транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено
10 июня 2024, 02:08

Фото: iStock/Apriori1

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале о рабочей ситуации на транспортной развязке.
Причины данного решения не установлены. Людей на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

29 мая Украина попыталась атаковать Крымский мост 10 американскими ракетами ATACMS.

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В рядах ВСУ разгорелся новый скандал
«Страна»: в рядах ВСУ воруют топливо практически на всех уровнях
09 июня 2024, 23:06

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Новая проблема, с которой столкнулись ВСУ, — это хищение топлива, сообщает «Страна» со ссылкой на военных.
«Одной из наиболее острых коррупционных проблем в ВСУ становится воровство топлива практически на всех уровнях», — говорится в статье.
Отмечается, что топливо превратилось в своеобразную валюту среди военнослужащих. Украинский офицер раскрыл порталу одну из схем. По его словам, каждый месяц в ВСУ похищают значительное количество топлива, которое списывают на «боевые действия».

Украинский офицер пояснил, что когда подразделение находится на первой линии, топливо доставляется на вторую линию заправщиками. Заправляют технику, выписывают накладные. Командир должен после ротации детально отчитаться за израсходованное горючее. Но на самом деле точный учет расхода топлива на передовой во время боевых действий с участием техники невозможен, что и создает основу для схем и приписок.

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Младший сержант Кругликов ликвидировал из гранатомета опорник ВСУ и 10 боевиков

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#всу
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Младший сержант Кругликов ликвидировал из гранатомета опорник ВСУ и 10 боевиков
09 июня 2024, 18:33

Фото: РИА Новости/Николай Сидоров

Опорный пункт ВСУ и десять украинских националистов уничтожил из гранатомета старший стрелок – сапер гвардии младший сержант Александр Кругликов. Об этом сообщили в минобороны России.
«Застигнутый врасплох противник, потеряв более десяти человек от выстрела Александра, попытался вступить в стрелковый бой. Попытка боевиков была пресечена российскими десантниками», – сказано в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что остальная живая сила врага сдалась в плен. Кругликов и подразделение создавали плацдарм для дальнейшего наступления российских войск, когда при продвижении увидели замаскированный опорник. Подобравшись поближе, Кругликов нанес удар.

В минобороны подчеркнули, что решительные действия Кругликова помогли российским бойцам выполнить поставленную перед ними задачу.

Российская спецоперация в Донбассе продолжается.

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AT: ВС России легко выводят из строя американские танки Abrams
09 июня 2024, 18:25

Фото: iStock/dr_evil

Армия России научилась легко выводить из строя танки Abrams. Об этом сообщает Asia Times.
Согласно информации издания, ВС РФ обнаружили, что боевая машина может быть выведена из строя беспилотными летательными аппаратами, особенно «Ланцетом». Уточняется, что танк также уязвим для противотанковых орудий, таких как «Корнет».

Примечательно, что украинский конфликт показал ряд проблем с современными Abrams. Российская армия смогла захватить некоторые из поставленных Западом Киеву танков.

Отмечается, что в рядах ВСУ жалуются на то, что во влажные дни электроника машины выходит из строя, что не позволяет использовать его в бою.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В США заявили, что ВСУ уже используют разрешение на удары по России
Салливан: Киев уже пользуется разрешением наносить удары американским оружием
09 июня 2024, 17:49

Фото: iStock/ValleraTo

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что украинские боевики уже пользуются на поле боя разрешением наносить удары американским оружием по территории России. Об этом информирует телеканал CBS.
По словам Салливана, не имело смысла не разрешать солдатам ВСУ вести огонь через эту границу, бить по орудиям и огневым позициям ВС РФ, якобы наносящим по украинцам. Советник президента отметил, что именно по этой причине американский лидер дал такое разрешение.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США не намерены разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю. По словам Байдена, ВСУ позволено использовать вооружения вблизи границы, в тот момент когда ВС РФ наносят удары по конкретным целям на Украине.

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Сальдо: один человек погиб в результате обстрела со стороны ВСУ под Херсоном
09 июня 2024, 17:21

Фото:istockphoto/Mikhail Dmitriev

Один человек погиб в результате обстрела со стороны ВСУ поселка городского типа Новая Маячка под Херсоном. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Сообщение опубликовано в Telegram-канале чиновника.
«Убит местный житель — молодой человек 1998 года рождения», – сказано в публикации.

Кроме того, по словам Сальдо, от атаки украинских националистов пострадала женщина.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что боевики ВСУ подтягивают силы на Ореховское и Васильевское направления в Запорожскую область, где ВС РФ продвигаются вперед. Также накануне сообщалось, что от удара со стороны ВСУ по населенному пункту Садовое пострадали четыре человека. Их отправили в Крым на лечение.

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