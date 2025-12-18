Белгородский губернатор потушил автомобиль после атаки дрона
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков помог потушить автомобиль, который загорелся в результате атаки украинского беспилотника. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале.
По словам главы региона, все произошло в ходе его рабочей поездки в Грайворонский район. Когда он общался с местными жителями, сначала раздалась стрельба из стрелкового оружия, а затем в их сторону полетел дрон.
«Произошла детонация <…> Горел автомобиль», — написал Гладков.Он подчеркнул, что никто не пострадал, поскольку внутри никого не было, а возгорание удалось быстро потушить совместными усилиями. За ремонтом и компенсацией владельцам машины проследит глава округа Дмитрий Панков.