ВСУ наказали своих командиров за большие потери в Гуляйполе

Кимаковский: командиров ВСУ отправили на штурм в наказание за потери в Гуляйполе
Командиров 225-го отдельного штурмового полка включили в состав штурмовых подразделений после боев в районе Гуляйполя Запорожской области. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, которые приводит ТАСС, это связано с большими потерями, понесенными полком в ходе боевых действий.
«За большие потери в Гуляйполе командование ВСУ ввело санкции в отношении командиров 225-го полка, их отправляют в качестве штурмовиков на восполнение потерь», — сказал собеседник агентства.Ранее украинский военнослужащий Юрий Сорока из 38-й бригады рассказал о решении сдаться в плен. Он услышал по рации, что около 30 его сослуживцев капитулировали.