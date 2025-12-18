ВСУ наказали своих командиров за большие потери в Гуляйполе

18 декабря 2025, 11:23

Кимаковский: командиров ВСУ отправили на штурм в наказание за потери в Гуляйполе

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Командиров 225-го отдельного штурмового полка включили в состав штурмовых подразделений после боев в районе Гуляйполя Запорожской области. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.





По его словам, которые приводит ТАСС, это связано с большими потерями, понесенными полком в ходе боевых действий.

«За большие потери в Гуляйполе командование ВСУ ввело санкции в отношении командиров 225-го полка, их отправляют в качестве штурмовиков на восполнение потерь», — сказал собеседник агентства.