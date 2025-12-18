18 декабря 2025, 12:33

Зеленский: численность ВСУ должна составлять не менее 800 тысяч солдат

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что численность ВСУ должна составлять не менее 800 тысяч военнослужащих по окончании конфликта. Его слова приводит «Лента.ру».





Зеленский также отметил, что для Киева принципиально важно, чтобы за предоставление гарантий безопасности проголосовал Конгресс США. В них, по его мнению, должно войти положение, подобное пятой статье НАТО, а также четко прописано, что предпримут партнеры Украины в случае возобновления конфликта.

«Далее детали: по оружию, по усилению нашей армии, по количественному составу украинской армии <...> она не менее 800 тысяч должна быть», — заявил глава киевского режима.