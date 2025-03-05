Белый дом: США остановили военную помощь Киеву для ее пересмотра

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu
По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, США остановили поставки военной помощи Украине для ее пересмотра. Об этом представитель американской администрации сказала на брифинге с журналистами.
«В Совете национальной безопасности мне сказали, что они приостановили или пересматривают финансирование Украины», — поделилась с журналистами Левитт.
Напомним, что после принятого решения об остановке поставок помощи американские самолеты, летевшие на Украину, развернулись прямо в небе. Приказ был отдан в ходе активного переброса оборудования украинской стороне.
Ранее в администрации Белого дома рассказывали, что возобновление поставок военной помощи случится в том случае, если президент США Дональд Трамп будет уверен в готовности Киева перейти к мирным переговорам с РФ.
Читайте также:
Politico: В Евросоюзе приготовились платить за оружие «пока Трамп не умрет»
США отключили Украине оповещение о воздушных атаках и целеуказания для HIMARS
США перестали делиться разведданными с Украиной
Иван Мусатов