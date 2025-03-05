Белый дом: США остановили военную помощь Киеву для ее пересмотра

Евросоюз осознает, что архитектура безопасности, которая сложилась после Второй мировой войны и зависит от поддержки США, может рухнуть когда угодно после возвращения Дональда Трампа на пост президента, сообщило издание Politico, ссылаясь на дипломата из Европы.