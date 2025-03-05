США отключили Украине оповещение о воздушных атаках и целеуказания для HIMARS

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США отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках, а также целеуказания для ракетных систем HIMARS. Об этом в соцсети Х написал корреспондент издания Economist Оливер Кэрролл.
Также в этот день Financial Times сообщила, что Вашингтон перестал предоставлять Киеву разведданные. Позднее телеканал Sky News, ссылаясь на украинский источник, уточнил, что США прекратили делиться с Украиной разведывательными данными не избирательно, а полностью. А газета Daily Mail добавила, что Вашингтон также запретил Лондону делиться данными американской разведки с Киевом.
Кэрролл отметил, что США отключили ключевую линию связи для оповещения в 14:00 по Киеву (15:00 по Москве). До этого было приостановлено предоставление данных о нацеливании пакетных систем HIMARS. Украина также теперь не может в режиме реального времени получать сведения для дальних ударов.
Ранее телеканал FOX News сообщил, что Штаты полностью приостанавливают всю военную помощь Украине до тех пор, пока глава государства Дональд Трамп не решит, что Киев начал демонстрировать приверженность мирным переговорам. Поставки прекратились около 04:30 мск во вторник, 4 марта.
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Кэрролл отметил, что США отключили ключевую линию связи для оповещения в 14:00 по Киеву (15:00 по Москве). До этого было приостановлено предоставление данных о нацеливании пакетных систем HIMARS. Украина также теперь не может в режиме реального времени получать сведения для дальних ударов.
Ранее телеканал FOX News сообщил, что Штаты полностью приостанавливают всю военную помощь Украине до тех пор, пока глава государства Дональд Трамп не решит, что Киев начал демонстрировать приверженность мирным переговорам. Поставки прекратились около 04:30 мск во вторник, 4 марта.
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Анастасия Чинкова