США отключили Украине оповещение о воздушных атаках и целеуказания для HIMARS

Никита Джигурда заявил, что резонансная «голая» вечеринка Насти Ивлеевой в декабре 2023 года состоялась на 666-й день СВО и являлась сатанинским обрядом. Актёр убеждён, что часть участников, включая саму блогершу, не подозревали об истинном смысле мероприятия, поскольку деньги выделялись «третьими лицами».