США перестали делиться разведданными с Украиной

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США прекратили обмен разведданными с Украиной вместе с приостановкой прочей военной помощи, заявляет Financial Times со ссылкой на источники.
«Это может серьезно затруднить способность украинских военных атаковать российские войска. Сотрудничество с разведкой США было необходимо для способности Украины идентифицировать и поражать российские военные цели», — говорится в статье.
Отмечается, что сразу два источника подтвердили заморозку Вашингтоном каналов разведки с Киевом. Однако США продолжают делиться своими разведданными со своими партнерами, включая Британию.
По данным Fox News, директор ЦРУ Джон Рэтклифф приостановил передачу разведданных Украине. Однако официальный представитель в Киеве, пожелавший остаться неназванным, заявил Bloomberg, что Украина продолжает получать разведданные из США.
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