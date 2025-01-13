Белоруссия в 2024 году направила спецотряды МВД к границе с Украиной

Фото: iStock/ffikretow
В 2024 году Белоруссия направила спецотряды МВД к границе с Украиной для предотвращения проникновения диверсантов на территорию республики. Об этом рассказал первый заместитель командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Белоруссии Александр Быков телеканалу СТВ.
Отмечается, что бойцы были дислоцированы в приграничье Брестской и Гомельской областей. Их задачей стало обеспечение безопасности, стабильности и спокойствия в Гродненской области, Витебске, Могилеве.
Как уточнил Быков, отряды МВД и СОБР до сих пор находятся на позициях временной дислокации. Сотрудники органов обеспечены всеми необходимыми средствами для осуществления контртеррористических и контрдиверсионных задач.
Читайте также:
В Полтаве прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги
Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель: встреча Путина и Трампа знак для урегулирования конфликта на Украине
Губернатор Гусев: в пригороде Воронежа ликвидировано несколько БПЛА
Иван Мусатов