В Полтаве прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги

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В Полтаве на Украине прогремел взрыв. Об этом рассказали на корреспонденты телеканала «Общественное».
«В Полтаве был слышен звук взрыва», — сообщили в telegram-канале СМИ.
На данный момент в регионе объявлена воздушная тревога. Ранее «Радио 1» писало об объявленной воздушной опасности в восьми областях Украины. В частности предупреждение касалось Киевской, Кировоградской, Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Полтавской и некоторых территориях Черкасской области.
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