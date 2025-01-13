Губернатор Гусев: в пригороде Воронежа ликвидировано несколько БПЛА

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о ликвидации нескольких беспилотников в пригороде Воронежа. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — сообщил губернатор.
По предварительной информации, в результате происшествия пострадавших и разрушений нет. В регионе сохраняется режим опасности атаки беспилотников.
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