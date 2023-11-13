В Курской области украинский беспилотник ранил второго за сутки мужчину

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Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины сбросил боеприпас на Курскую область и задел мужчину. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт втелеграм-канале.
По данным Старовойта, мужчина находился поблизости с местом удара. Боеприпас нанес ему легкие осколочные ранения.
«Пострадавшего оперативно доставили в районную больницу, где оказали необходимую помощь и удалили осколки. После этого мужчина был отпущен домой на амбулаторное лечение», — рассказал глава региона.
Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Рустем Умеров намерен уволить троих командующих ВСУ, в числе которых командующий объединёнными силами Сергей Наев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак