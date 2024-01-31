Жители Петербурга и Ленобласти сообщили о грохоте, похожем на взрыв

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Грохот от работы ПВО в Псковской области разбудил минувшей ночью жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Ранее Минобороны России сообщало, что ночью 31 января средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Псковской области.
Грохот был слышен в Ленинградской области. В нескольких районах Санкт-Петербурга люди также проснулись от раскатов грома, которые были зафиксированы примерно в 4:30.
В Кировском районе Ленобласти из-за грохота пошатнуло несколько частных домов. Перепугавшиеся жители вызвали специалистов МЧС, которые в итоге не зафиксировали следов разрушения.
Отмечается, что в аэропорту Пулково был введён план «Ковёр», который действовал в 03:53 до 05:11.
Жители предполагают, что взрыв произошёл непосредственно в Ленобласти, однако официальной информации от Минобороны о происшествиях в регионе не поступало.
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Грохот был слышен в Ленинградской области. В нескольких районах Санкт-Петербурга люди также проснулись от раскатов грома, которые были зафиксированы примерно в 4:30.
Отмечается, что в аэропорту Пулково был введён план «Ковёр», который действовал в 03:53 до 05:11.
Жители предполагают, что взрыв произошёл непосредственно в Ленобласти, однако официальной информации от Минобороны о происшествиях в регионе не поступало.
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Анастасия Чинкова