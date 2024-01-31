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Жители Петербурга и Ленобласти сообщили о грохоте, похожем на взрыв

31 января 2024, 09:51
Фото: iStock/javarman3

Фото: iStock/javarman3

Грохот от работы ПВО в Псковской области разбудил минувшей ночью жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Ранее Минобороны России сообщало, что ночью 31 января средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Псковской области.

Грохот был слышен в Ленинградской области. В нескольких районах Санкт-Петербурга люди также проснулись от раскатов грома, которые были зафиксированы примерно в 4:30.


В Кировском районе Ленобласти из-за грохота пошатнуло несколько частных домов. Перепугавшиеся жители вызвали специалистов МЧС, которые в итоге не зафиксировали следов разрушения.

Отмечается, что в аэропорту Пулково был введён план «Ковёр», который действовал в 03:53 до 05:11.

Жители предполагают, что взрыв произошёл непосредственно в Ленобласти, однако официальной информации от Минобороны о происшествиях в регионе не поступало.

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Генерал Кривонос: ВС РФ подрывают позиции ВСУ у Днепра бомбами ФАБ-500
31 января 2024, 10:57

Фото: iStock/Jakub Laichter

Армия России активно использует бомбы ФАБ-500 для уничтожения позиций ВСУ у Днепра. Об этом рассказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
«На каждый вырытый блиндаж у россиян есть ФАБ-500, разрушающая наши любые позиции», — пожаловался Кривонос в интервью YouTube-каналу «Фабрика новин».

Он добавил, что украинским военным приходится постоянно восстанавливать разбитые российскими силами укрытия. При этом отставной генерал добавил, что российские военные также активно используют беспилотники и артиллерию, чтобы помешать ВСУ перебросить больше сил на другой берег Днепра.

Ранее также стало известно, что артиллеристы 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск передвигают огневые точки ближе к передовым позициям украинских военных в районе Артемовска.

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Артиллеристы ЮВО продвинулась к передовым позициям ВСУ под Артемовском
31 января 2024, 10:36

Фото: iStock/Sergii Tverdokhlibov

Артиллеристы 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск передвигают огневые точки ближе к передовым позициям украинских военных в районе Артемовска. Об этом рассказал командир подразделения с позывным «Ювелир».
«Артиллерия продвигается вперед, связано это с тем, что мы выбиваем второй и третий эшелон противника и, соответственно, передвигаемся дальше, чтобы доставать до следующей артиллерии (противника. — ред.)», — пояснил «Ювелир» в беседе с РИА Новости.

Боец добавил, что минометы работают совместно с пехотой. По его словам, так легче корректировать и наносить огонь по ВСУ. При этом российским минометчикам удается передвигать вооружение ближе к линии соприкосновения, что позволяет увеличить дальность стрельбы в тылу противника.

«Ювелир» уточнил, что вперед продвигают минометы калибра 82 миллиметра, так как они не сильно шумные, и их довольно сложно обнаружить.

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Правнучка советского летчика Чкалова готова проспонсировать ядерный удар по Москве
Правнучка советского летчика Чкалова предложила нанести ядерный удар по Москве
31 января 2024, 10:24

Фото: iStock/nantonov

По Москве необходимо нанести ядерный удар. С таким заявлением выступила в рамках интернет-дебатов правнучка легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова. Она также выразила готовность спонсировать это преступление. Об этом пишет «Московский Комсомолец».
В настоящее время Богданова проживает в Израиле и является гражданкой этой страны. Она выразила мнение, что атомный удар, нанесенный США, по Хиросиме и Нагасаки стал «прекрасным завершением конфликта».

При этом ее не смущают человеческие жертвы, которые сопутствуют подобные удары. По словам Богдановой, ей «плевать на своих маму и бабушку».

«Москвичам не мешает услышать воздушную тревогу», - заявила Богданова.

По данным издания Readovka, ранее женщина предлагала расстреливать русских прямо на улице. Она также финансирует ВСУ на деньги, которые заработала в России.

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Беспилотник атаковал завод «Невский мазут» в Петербурге - видео
Завод «Невский мазут» в Петербурге подвергся атаке беспилотника ВСУ
31 января 2024, 10:14

Фото: iStock/nantonov

Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины (ВСУ) упал на территории завода «Невский мазут» в Санкт-Петербурге. Взрыв на Глухоозёрском шоссе произошёл в районе четырёх часов утра 31 января.
По сообщению телеграм-канала «Фонтанка SPB Online», дежурные средства противовоздушной обороны применялись в 4:20 утра, когда БПЛА летел над Колпино (около 20 километров от Санкт-Петербурга - прим. ред.). Для поражения воздушной цели использовалась ракета «Триумф». Дрон был подбит, но всё равно успел долететь до Невского района Северной столицы. Там беспилотник рухнул на территорию завода «Невский мазут».

После падения дрона начался пожар, но серьёзных последствий удалось избежать. Три загоревшиеся пустые цистерны быстро потушили. Также обломками БПЛА были повреждены несколько автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших.





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Два человека погибли после удара дрона ВСУ по автомобилю под Горловкой
31 января 2024, 09:58

Фото: istockphoto/FelixRenaud

На трассе Горловка - Донецк беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль. В результате удара два человека погибли.
Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько. В своём телеграм-канале глава городской администрации также добавил, что ещё один человек получил ранения. Дрон атаковал машину в районе посёлка городского типа Пантелеймоновка на автодороге Горловка - Донецк.

Как сообщают члены представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские артиллеристы бьют по Горловке сегодня, 31 января, с раннего утра. По городу выпущено не менее 32-х снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе и кассетные боеприпасы.

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Захарова назвала слова Борреля о перемирии на Украине чудовищными
31 января 2024, 09:24

Фото: сайт Кремля

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что идеи о возможном примирении сторон в ходе украинского конфликта являются ошибочными. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала эти высказывания чудовищными.
Выступая в прямом эфире радио «Спутник», российский дипломат не выразила удивления по поводу очередного «миротворческого» заявления еврочиновника.

«Это же Боррель!», — кратко отметила спикер МИД.

Никого уже давно не удивляет то, что, на словах ратуя о мире, размещая надписи «Peace» на спортивных аренах, представители ЕС на деле призывают не поддаваться призывам к миру, почти дословно процитировала Борреля Мария Захарова. Она также отметила, что на протяжении целых веков Запад только и думает о том, как бы всех поссорить и не давать потом нормально существовать. Подобные агрессивные заявления негативно воспринимаются даже внутри Евросоюза, заключила официальный представитель МИД.

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Боррель заявил, что идея о перемирии на Украине может стать ошибкой
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#евросоюз
#украина
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Жительницы Одессы дали отпор военкому остановившему маршрутку
31 января 2024, 08:51

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

В Одессе местные жительницы устроили перепалку с военкомом, который остановил маршрутку. Сотрудник Территориального центра комплектования (ТЦК, военкомат на Украине - прим. ред.) пытался выполнять задание по принудительной мобилизации.
В последнее время военкомы в Одессе зачастую останавливают трамваи и другой общественный транспорт, чтобы набрать там очередных «недобровольцев» для отправки в зону боевых действий. Однако в маршрутке сотрудник ТЦК получил неожиданный отпор, сообщает местный паблик «Типичная Одесса».

На кадрах видеозаписи, опубликованной каналом, мужчина в камуфляжной форме стоит в дверях маршрутки и препирается с женщинами, едущими в транспорте.

«Здесь баб и детей полно, нас больше, мужика не отдадим. Выходите давайте!», — кричит одна из пассажирок.

В ответ военком заявляет, что он участвовал в боевых действиях, а их мужья прячутся «под юбками». Возмущённые женщины стали требовать от водителя продолжать движение, а мужчине в камуфляже попеняли за то, что он говорит не на «ридной мове». В ответ на его возражение, что они сами говорят по-русски, пассажирки заявили, что имеют на это право, а он — представитель государства.

Далее видеозапись прерывается. Удалось ли женщинам высадить принудительного вербовщика, осталось неизвестным. Но ситуация характерная, и не только для Одессы.

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#маршрутка
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Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Псковской областью
31 января 2024, 08:18

Фото: istock / vadimrysev

Силы противовоздушной обороны в ночь на 31 января сбили беспилотник в небе над Псковской областью. Об этом информирует Минобороны Российской Федерации в Телеграм-канале.

Дрон ликвидирован. В оборонном ведомстве назвали действия Киева попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о продвижении российских сил в регионе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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Балицкий сообщил о продвижении российских сил в Запорожье
Губернатор Балицкий: ВС России постепенно продвигаются в Запорожской области
31 января 2024, 04:59

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Российские военные в Запорожской области действуют осторожно, стремясь минимизировать потери среди своих солдат, заявил глава региона Евгений Балицкий в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что сохранение жизней военнослужащих является приоритетом, и поэтому войска действуют аккуратно, применяя артиллерию и минимизируя риски при движении.

Во вторник Минобороны сообщило о поражении украинской бригады на запорожском направлении, с оценкой потерь Киева до 40 солдат. Ранее также сообщалось о потерях украинских сил в Запорожской области.

Запорожская область была включена в состав Российской Федерации после проведенного в сентябре 2022 года референдума. Контроль над регионом сейчас превышает 70%, однако город Запорожье остается под украинским контролем, и продолжаются боевые действия в районе.

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