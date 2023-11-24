Сальдо заявил о крупнейшей атаке БПЛА ВСУ за все время СВО

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Минувшей ночью украинские военные совершили крупнейшую за все время спецоперации атаку беспилотными летательными аппаратами на территорию Кыма и Приазовья. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Ночью противник предпринял одну из крупнейших за время СВО попыток воздушного нападения на Крым и Приазовье. Над территорией Херсонской области и Северного Крыма средствами ПВО и РЭБ были сбиты и перехвачены десятки беспилотников», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, российские военные специалисты качественно отработали и защитили небо Крыма и Херсонщины от вражеской атаки.
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Элина Позднякова