«Замаскированный под орла»: ВС РФ перехватили необычный дрон ВСУ в ДНР

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Российские спецназовцы перехватили в ДНР украинский беспилотник, который был замаскирован под орла и оснащен камерой видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«В одном из районов ДНР при проведении разведывательно-поисковых мероприятий бойцы спецназа Росгвардии во взаимодействии с военной контрразведкой обнаружили беспилотный летательный аппарат, замаскированный под птицу», - говорится в сообщении.
Уточняется, что издалека его действительно можно было принять за орла. Однако беспилотник был вычислен и подавлен с помощью средств подавления сигнала. На месте его приземления военные обнаружили летательный аппарат в виде птицы, на котором также была установлена камера видеонаблюдения.
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Элина Позднякова