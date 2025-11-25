Беспилотник ВСУ атаковал автозаправочную станцию в Новоайдаре ЛНР
В Новоайдаре беспилотник Вооруженных сил Украины нанес удар по автозаправочной станции. Об этом говорится в Telegram-канале правительства.
Атака пришлась на автомобиль, находившийся на территории АЗС. Здание заправки также получило повреждения.
По информации правительства Луганской народной республики, пострадавших в результате инцидента нет. Удар привел к разрушениям, однако никто не пострадал. Ситуация остается под контролем местных властей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: