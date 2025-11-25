25 ноября 2025, 09:01

Мирошник: семь россиян погибли и 46 пострадали от обстрелов ВСУ за неделю

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

За последнюю неделю от обстрелов ВСУ погибли семь мирных жителей России, еще 46, включая пять детей, получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем еженедельном обзоре.





По его словам, который передает РИА Новости, ВСУ выпустили по гражданским объектам России более 3100 боеприпасов, используя вооружение, поставленное странами Запада.

«Подавляющее большинство используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений произведены и поставлены западными соучастниками преступлений киевского режима», — отметил дипломат.