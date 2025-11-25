Пленный Кондыбко рассказал, что ВСУ приказали не жалеть своих при отступлении
Военнопленный Артём Кондыбко рассказал о жестоких приказах, которые получали украинские военнослужащие. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что во время отступления командиры говорили не жалеть своих солдат и стрелять так же, как в противника.
Кондыбко описал ситуацию на фронте как «кошмарную». Он сообщил о нехватке продовольствия и боеприпасов. По его словам, много военнослужащих погибло, а многие сдаются в плен. Солдат отметил, что раненых вывозят российские солдаты.
Мужчина также рассказал о военных преступлениях со стороны ВСУ. По его словам, операторы беспилотников в Покровске использовали мирных жителей для тренировок, испытывая боеприпасы на них. Кроме того, он упомянул о грабежах среди бойцов, которые забирали провизию из магазинов, так как запасы пищи не хватало.
