Беспилотники Южной группировки нанесли удар под Константиновкой
Операторы беспилотников Южной группировки войск атаковали боевую машину пехоты украинских сил под Константиновкой. Министерство обороны России сообщило о результате операции.
Украинские подразделения использовали БМП для переброски солдат на передовые позиции. Разведка выявила технику, после чего беспилотники нанесли удар. Первое попадание остановило машину противника и сорвало его планы. Два последующих полностью уничтожили технику.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
