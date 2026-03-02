Достижения.рф

Беспилотники Южной группировки нанесли удар под Константиновкой

Операторы Южной группировки уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой
Фото: iStock/Alex Kochev

Операторы беспилотников Южной группировки войск атаковали боевую машину пехоты украинских сил под Константиновкой. Министерство обороны России сообщило о результате операции.



Украинские подразделения использовали БМП для переброски солдат на передовые позиции. Разведка выявила технику, после чего беспилотники нанесли удар. Первое попадание остановило машину противника и сорвало его планы. Два последующих полностью уничтожили технику.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

