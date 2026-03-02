Активное продвижение вглубь Сумщины, клещи у Гуляйполя и подготовка к штурму Константиновки: последние новости СВО на 2 марта
Российская армия продолжает активное наступление на нескольких оперативных направлениях, добиваясь тактических и стратегических успехов. Подразделения ВС РФ углубляются в оборону противника в Сумской и Харьковской областях, расширяют зоны контроля на Донбассе и создают условия для новых ударов. Подробнее о ситуации в зоне СВО читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении подразделения ВС РФ ведут наступательные действия. Бои сместились в центральную часть Кондратовки. Возвращение этого населенного пункта под контроль сводит на нет предыдущие достижения противника в регионе. Передовые отряды российской армии находятся менее чем в километре от окраин Малой Корчаковки. Проведена зачистка приграничной полосы вдоль Курской области.
Российские силы продвинулись на восемь километров вглубь Сумщины и вышли на подступы к Мирополью. Зафиксировано уничтожение реактивных систем залпового огня HIMARS и «Вампир», использовавшихся для обстрелов территории РФ. Несмотря на переброску живой силы и техники со стороны противника, инициатива удерживается в Сумском и Глуховском районах. На участках у Теткино и Глушково сохраняется позиционная перестрелка.
Харьковская областьНа Харьковском направлении ВС РФ оказывают интенсивное давление на оборону противника. Авиация и тяжелые огнеметные системы наносят удары по позициям ВСУ. В Волчанских Хуторах идут ожесточенные уличные бои, штурмовики зачищают территорию, взяв под контроль еще порядка десяти строений. На Великобурлукском направлении также зафиксировано продвижение российских войск.
В районе Старицы, на правом берегу Северского Донца, российские военные расширяют зону контроля, ведя зачистку в направлении Терновой и Избицкого. Тактические успехи приближают соединение Липцевского и Волчанского плацдармов. После освобождения Нескучного зона влияния ВС РФ в этом районе значительно расширилась, ближайшая цель — выход к селу Веселое, что нарушит логистику украинских гарнизонов в Рубежном и Старице. Территория к западу от Старицы уже освобождена, движение продолжается в сторону Избицкого и Терновой.
Краснолиманский фронтНа Краснолиманском направлении снова начались ожесточённые столкновения на восточной окраине Красного Лимана, в частности в районах центральной больницы и налоговой инспекции. Кроме того, российские подразделения ведут бои в Дробышево. На Лиманском участке штурмовые группы РФ заняли новые позиции у городского полигона ТБО, расширив зону контроля с севера на 3,5 километра. Зафиксировано уничтожение переправы через Северский Донец в районе Богородичного. Противник вынужден перестраивать снабжение, используя более протяженные маршруты через Студенок и Оскол. Продолжается расширение зоны контроля в районе Яровой. Проведена зачистка лесных массивов к северу от города.
Красноармейское направлениеНа Красноармейском (Покровском) направлении фиксируются интенсивные встречные бои. Совместными действиями штурмовых групп противник выдавлен из Гришино. Российские военные освободили Новый Донбасс и ведут бои за территорию шахты в районе Родинского. Кольцо окружения вокруг Белицкого планомерно сжимается. Подразделения российской армии методично уничтожают опорные пункты противника на подступах к городу.
Силы ПВО ночью сбили 172 БПЛА ВСУ над регионами РФ
Константиновское направлениеНа Константиновском направлении российские войска завершили подготовку к генеральному штурму города. Уничтожение дамбы Хрущевского пруда лишило местный гарнизон основных путей подвоза боеприпасов и провизии. В юго-западной части Константиновки продолжаются ожесточенные городские бои. Подразделения ВС РФ ведут боевые действия на территории стадиона «Металлург» и вдоль железнодорожного полотна. Тактика нацелена на рассечение единой линии обороны противника. Авиация и артиллерия наносят непрерывные удары по позициям в Ильиновке и Степановке, подавляя сопротивление в условиях блокады.
Северское направлениеНа Северском направлении фронт пришел в движение. Ключевым событием стало приближение к Федоровке Второй, что открывает прямой оперативный простор в сторону Славянска. Штурмовые группы ведут активные боевые действия. Основная линия огневого контакта пролегает через Резниковку, Кривую Луку и Озерное. Зафиксировано тактическое продвижение российских подразделений к западу от Диброва. Укрепление флангов наступления продолжается.
Гуляйпольское направлениеНа Гуляйпольском направлении за неделю российская армия установила контроль над шестью населенными пунктами и территорией более ста квадратных километров. Флаг поднят над жилой застройкой Риздвянки. Штурмовые группы продвинулись на 4,5 километра к западу от Терноватого. Освобождение Горького позволило ВС РФ начать операцию по рассечению порядков противника вдоль реки Верхняя Терса. До южных окраин села Верхняя Терса остается менее трех километров, формируется «огневой мешок» для украинских подразделений в этом районе.
Развивая наступление южнее, российская армия берет в клещи низины у Гуляйпольского. Продвижение к трассе на Омельник нацелено на соединение с группировкой РФ в Мирном. Бойцы удерживают Терноватое, стабилизируя северный фланг в условиях сложной обстановки в районе реки Волчья.