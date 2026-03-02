Шокирующая атака: более 190 дронов обрушились на российский регион

02 марта 2026, 09:50

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область более 190 БПЛА за сутки

Фото: iStock/Terry Papoulias

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о масштабной атаке со стороны украинских военных. За последние 24 часа регион подвергся нападению более 190 беспилотников. В результате обстрелов пострадали девять мирных жителей.