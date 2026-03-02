Шокирующая атака: более 190 дронов обрушились на российский регион
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о масштабной атаке со стороны украинских военных. За последние 24 часа регион подвергся нападению более 190 беспилотников. В результате обстрелов пострадали девять мирных жителей.
54 населенных пункта в десяти муниципалитетах оказались под ударом. Нападающие выпустили 19 снарядов и использовали 193 дрона. Силы ПВО смогли сбить 85 из них. Повреждения зафиксированы в двух многоквартирных домах, 16 частных, на объектах инфраструктуры, а также в двух коммерческих и одном социальном учреждении. Уничтожены 37 транспортных средств.
В Белгороде обломки сбитых дронов повредили два автомобиля. В хуторе Церковный число пострадавших от детонации БПЛА на предприятии возросло до трех человек. Гладков продолжает информировать жителей о ситуации через свой Telegram-канал.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
