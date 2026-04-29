Бесплатное питание детям и льготы в вузах: как в Подмосковье помогают семьям контрактников
В Московской области продолжают расширять систему поддержки военнослужащих, проходящих службу по контракту. Она включает не только финансовые выплаты, но и широкий спектр социальных гарантий, которые распространяются как на самих бойцов, так и на их семьи. В совокупности региональный пакет считается одним из наиболее масштабных в стране.
В настоящее время в регионе действует 75 различных мер поддержки, из которых 32 относятся к региональному уровню и предоставляются дополнительно к федеральным программам. Контрактники могут рассчитывать на единовременные выплаты и дополнительные социальные гарантии, предусмотренные областными властями. Для иностранных граждан, заключивших контракт с Вооружёнными силами России, предусмотрен упрощённый порядок получения российского гражданства, что является одной из ключевых составляющих действующей системы поддержки.
Отдельное внимание в регионе уделяется ветеранам боевых действий. Им предоставляется доступ к бесплатным социальным услугам, а также возможность прохождения лечения и реабилитации в специализированных медицинских центрах Московской области. Информация о всех доступных мерах поддержки размещена на сайте уполномоченного по правам человека региона, а также доступна через специальный навигатор на портале «Госуслуги».
Существенная часть льгот распространяется и на семьи военнослужащих. Речь идёт о содействии в трудоустройстве, бесплатном питании для детей в школах, внеочередном предоставлении мест в детских садах и льготных условиях при поступлении в высшие учебные заведения страны. Таким образом, поддержка охватывает не только самих контрактников, но и их ближайшее окружение.
Размер денежного довольствия зависит от воинской должности. Рядовые получают от 204 тысяч рублей, сержанты — от 232 тысяч рублей, а заместители командиров взводов — от 242 тысяч рублей. Помимо этого, предусмотрены дополнительные надбавки и премии за выполнение боевых задач, включая поощрения за уничтожение техники противника.
Подробную информацию о действующих мерах поддержки можно получить на специализированном сайте «контракт.мо», а также по телефону горячей линии +7 495 90-77-77.
Читайте также: