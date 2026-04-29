Над одним регионом России сбили 60 БПЛА ВСУ за сутки

Над Курской областью сбили 60 БПЛА ВСУ за сутки — губернатор Хинштейн
За минувшие сутки средства противовоздушной обороны уничтожили 60 украинских беспилотников различных типов.
Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) 38 раз обстреляли из артиллерии населенные пункты региона, из которых отселили жителей. Об этом в Max сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Он уточнил, что речь идет о периоде с 9.00 28 апреля до 9.00 29 апреля. В 13 случаях беспилотники атаковали территорию области с применением взрывных устройств, заключил чиновник.
Читайте также: