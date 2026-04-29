Достижения.рф

ВСУ ударили по промышленному объекту в российском регионе

Махонин: на промплощадке в Пермском крае произошел пожар после атаки БПЛА
Фото: iStock/Distortion Media

Украинский беспилотник атаковал промышленный объект на территории Пермского края. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил в своем телеграм-канале.



По его словам, после налета на промплощадке произошел пожар, и в настоящий момент на месте происшествия находятся сотрудники оперативных и экстренных служб. Работников предприятия эвакуировали, пострадавших среди них нет.

Информация о том, в каком именно районе расположен атакованный объект, в заявлении не приводится.

Губернатор напомнил, что в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Ранее Минобороны России сообщило, что за ночь средства ПВО перехватили над регионами почти 100 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0