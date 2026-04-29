ВСУ ударили по промышленному объекту в российском регионе
Украинский беспилотник атаковал промышленный объект на территории Пермского края. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил в своем телеграм-канале.
По его словам, после налета на промплощадке произошел пожар, и в настоящий момент на месте происшествия находятся сотрудники оперативных и экстренных служб. Работников предприятия эвакуировали, пострадавших среди них нет.
Информация о том, в каком именно районе расположен атакованный объект, в заявлении не приводится.
Губернатор напомнил, что в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.
Ранее Минобороны России сообщило, что за ночь средства ПВО перехватили над регионами почти 100 беспилотников ВСУ самолетного типа.
