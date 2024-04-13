«Беспредел»: Бывший подполковник СБУ заявил о привлечении боевиков с Майдана на Донбасс

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko
Украина привлекла боевиков с Майдана к боевым действиям на Донбассе, об этом сообщил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с РИА Новости.
По словам Прозорова, именно боевики с Майдана начали терроризировать мирное население на Донбассе, развязав боевые действия в регионе. Впоследствии, по примеру этих боевиков появился националистический полк «Азов»*.
Напомним, утром 12 апреля Прозоров сел в свою машину на севере Москвы, завёл двигатель, после чего авто взорвалось. К счастью, бывший полковник пострадал не сильно, он получил незначительный травмы рук и ног. Накануне вечером он заявил, что взрыв был очередным неудачным покушением киевского режима.
Читайте также:
«Бог за нас»: экс-сотрудник СБУ Прозоров обвинил Киев в подрыве его авто в Москве
В Москве автомобиль взорвался при запуске двигателя
Хозяином взорванного в Москве Toyota оказался бывший сотрудник СБУ Прозоров
*Организация, признанная террористической на территории РФ
«Именно вот эти боевики как раз и начали тот беспредел, по-другому не скажешь, против мирного населения Донбасса, который потом стал широко известен и приобрел просто массовый характер», — объяснил Прозоров.
Напомним, утром 12 апреля Прозоров сел в свою машину на севере Москвы, завёл двигатель, после чего авто взорвалось. К счастью, бывший полковник пострадал не сильно, он получил незначительный травмы рук и ног. Накануне вечером он заявил, что взрыв был очередным неудачным покушением киевского режима.
Читайте также:
«Бог за нас»: экс-сотрудник СБУ Прозоров обвинил Киев в подрыве его авто в Москве
В Москве автомобиль взорвался при запуске двигателя
Хозяином взорванного в Москве Toyota оказался бывший сотрудник СБУ Прозоров
*Организация, признанная террористической на территории РФ
Евгения Парфентьева