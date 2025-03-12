«Бессовестный и наглый»: Политолог раскрыл основную цель Трампа в отношении России после переговоров в Джиде

Во вторник, 11 марта, в саудовской Джидде прошла встреча американской и украинской делегаций, которая должна была прежде всего ответить на вопрос, на какие уступки американцам готов пойти Киев. По итогам почти девятичасовых переговоров Украина согласилась на полное прекращение огня на 30 дней, взамен США пообещали немедленно возобновить предоставление Киеву разведданных и «помочь ему в сфере безопасности», что, возможно, обозначает возобновление поставок оружия. Кроме того, Киев и Вашингтон договорились заключить сделку по редкоземельным металлам «как можно скорее».