«Бессовестный и наглый»: Политолог раскрыл основную цель Трампа в отношении России после переговоров в Джиде

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Во вторник, 11 марта, в саудовской Джидде прошла встреча американской и украинской делегаций, которая должна была прежде всего ответить на вопрос, на какие уступки американцам готов пойти Киев. По итогам почти девятичасовых переговоров Украина согласилась на полное прекращение огня на 30 дней, взамен США пообещали немедленно возобновить предоставление Киеву разведданных и «помочь ему в сфере безопасности», что, возможно, обозначает возобновление поставок оружия. Кроме того, Киев и Вашингтон договорились заключить сделку по редкоземельным металлам «как можно скорее».
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с «Радио 1» заявил, что переговоры в Джиде – это вторая часть спектакля, начавшегося в Вашингтоне.
По его словам, делегации обсуждали, как оформить политически те соглашения, которые являются ключевыми для Трампа, который хочет быть главным героем всего спектакля.
По его словам, подобные спектакли будут продолжаться, и основной вопрос: насколько Россия может донести до Трампа свою позицию.
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«Сначала Зеленский был плохим парнем, потом он стал хорошим. И вместе они договорились, что будут давить на Путина, который хочет мира, и поэтому якобы должен принять их условия. Они говорили о первоначальном прекращении огня, а потом, может быть, через 150 лет, все остальное. А, может, и нет», — прокомментировал политолог.
По его словам, делегации обсуждали, как оформить политически те соглашения, которые являются ключевыми для Трампа, который хочет быть главным героем всего спектакля.
«Политически урегулировать украинский кейс очень трудно. А вот надавить на Путина, чтобы он на 30 дней прекратил боевые действия, это возможно, а как он будет после этого? Трампу не важно, чтобы Россия добилась каких-то результатов. Ему важно, чтобы он был главным. А если перемирие будет объявлено, то, естественно, Россия не начнет второй раз специальную военную операцию. Это и есть цель Трампа, которую они вчера зафиксировали в неких итоговых документах по встрече», — объяснил специалист.
По его словам, подобные спектакли будут продолжаться, и основной вопрос: насколько Россия может донести до Трампа свою позицию.
«Дело в том, что Трамп наглый и бессовестный. И когда ему говоришь «нет», он лезет в окно. Ему надо объяснить, что если он будет пытаться с Россией играть таким образом, то никакой игры не будет вообще», — заключил Брутер.
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Анастасия Панченко