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Спецпосланника США Келлога отстранили от переговоров по Украине

Politico: Кита Келлога отстранили от переговоров по урегулированию на Украине
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог больше не принимает активного участия в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом информирует издание Politico.
Согласно данным источников в администрации, на первый план выходят такие ключевые фигуры, как госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и представитель Соединенных Штатов на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. В материале газеты говорится, что отсутствие Келлога на переговорах вызывает вопросы о его роли и ответственности в рамках урегулирования конфликта. Примечательно, что это делает ситуацию внутри администрации неопределенной.

Напомним, представители Соединенных Штатов и Украины провели переговоры по урегулированию конфликта в город Джидде. Стороны обсудили механизмы по достижению временного прекращения огня и формированию основ для переговоров между Москвой и Киевом.

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