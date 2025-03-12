Спецпосланника США Келлога отстранили от переговоров по Украине

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог больше не принимает активного участия в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом информирует издание Politico.
Согласно данным источников в администрации, на первый план выходят такие ключевые фигуры, как госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и представитель Соединенных Штатов на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. В материале газеты говорится, что отсутствие Келлога на переговорах вызывает вопросы о его роли и ответственности в рамках урегулирования конфликта. Примечательно, что это делает ситуацию внутри администрации неопределенной.
Напомним, представители Соединенных Штатов и Украины провели переговоры по урегулированию конфликта в город Джидде. Стороны обсудили механизмы по достижению временного прекращения огня и формированию основ для переговоров между Москвой и Киевом.
Читайте также:
Трамп поставил Зеленского на место
Обозначили главные причины согласия Украины на прекращение огня
Трамп назвал дату встречи представителей США и РФ для обсуждения вопросов по Украине
Напомним, представители Соединенных Штатов и Украины провели переговоры по урегулированию конфликта в город Джидде. Стороны обсудили механизмы по достижению временного прекращения огня и формированию основ для переговоров между Москвой и Киевом.
Читайте также:
Трамп поставил Зеленского на место
Обозначили главные причины согласия Украины на прекращение огня
Трамп назвал дату встречи представителей США и РФ для обсуждения вопросов по Украине
Екатерина Коршунова