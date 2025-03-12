Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Российская сторона знает, как не идти на компромисс по украинскому кризису, который ставил бы под угрозу судьбы людей. Об этом глава МИД России Сергей Лавров сообщил в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.
По словам министра, для РФ важнейшим приоритетом является защита людей, которых киевский режим лишил своей истории. Лавров отметил, что представители Запада, которые сомневаются в позиции Москвы, могут продолжать заблуждаться.
Совесть России прозрачна и чиста, поскольку страна неоднократно сталкивалась с тяжелыми ситуациями и получила ценный опыт, заключил глава МИД России.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Совесть России прозрачна и чиста, поскольку страна неоднократно сталкивалась с тяжелыми ситуациями и получила ценный опыт, заключил глава МИД России.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова