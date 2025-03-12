Лавров объяснил, в каком случае Россия не пойдет на компромисс по Украине

Российская сторона знает, как не идти на компромисс по украинскому кризису, который ставил бы под угрозу судьбы людей. Об этом глава МИД России Сергей Лавров сообщил в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.