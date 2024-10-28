Беженцы из Украинска рассказали о расстрелах мирных жителей боевиками ВСУ

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Военнослужащие ВСУ при отступлении из Украинска расстреливали мирных жителей. Об этом рассказали две жительницы города, которые на днях эвакуировались оттуда.
Местная жительница по имени Наталья вспоминала в разговоре с РИА Новости, что солдаты ВСУ не считали за людей всех тех, кто остался. Как-то сразу расстреляли семерых мужчин. Потом перестреляли собак во дворах, и заявили горожанам, что с ними будет то же самое, если не уедут на Украину.
Другая эвакуированная по имени Элла сообщила, что сама видела, как боевики ВСУ убили нескольких горожан, которые прятались в подвале. Закинули туда несколько шашек, а дверь закрыли, чтобы никто не вышел. По словам женщины, украинские солдаты в открытую заявляли, что после своего ухода не оставят в городе никого в живых.
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«Стреляли по домам из танков и миномётов задолго до того, как к городу подошли российские войска», — рассказала женщина.
Другая эвакуированная по имени Элла сообщила, что сама видела, как боевики ВСУ убили нескольких горожан, которые прятались в подвале. Закинули туда несколько шашек, а дверь закрыли, чтобы никто не вышел. По словам женщины, украинские солдаты в открытую заявляли, что после своего ухода не оставят в городе никого в живых.
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Александр Бойцов