ВСУ убили шестерых пытавшихся уйти в сторону РФ беженцев в Часовом Яре

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Минимум шесть мирных жителей Часова Яра были убиты ударом украинского дрона при попытке выйти из города в сторону РФ. Об этом сообщили ТАСС военнослужащие Южной группировки войск.
Уточняется, что группу мирных граждан сначала накрыли огнем из минометов и артиллерии, после чего атаковали при помощи FPV-дронов. Согласно информации источника, выводить беженцев пытались бойцы Южной группировки войск при помощи рации, которую сбросили с квадрокоптера.
Когда беженцы оказались в укрытии, солдаты сбрасывали им с беспилотника воду и еду. Отмечается, что после ударов БПЛА ВСУ на связь вышел только один выживший.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Когда беженцы оказались в укрытии, солдаты сбрасывали им с беспилотника воду и еду. Отмечается, что после ударов БПЛА ВСУ на связь вышел только один выживший.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова