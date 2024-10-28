ВСУ бросили позиции у Часова Яра после ударов беспилотников бригады «Север-V»

Фото: iStock/IherPhoto
Боевики Вооруженных сил Украины бросили позиции у Часова Яра после ударов беспилотников бригады «Север-V». Об этом информирует РИА Новости.
Боец бригады сообщил, что было принято решение об уничтожении блиндажа. По его словам, беспилотники бригады поразили объект, началось возгорание, а через несколько минут противник бежал.
РИА Новости располагает кадрами, на которых запечатлен процесс сброса зажигательных боеприпасов с квадрокоптера.
На видео видно, как российские дроны обнаружили блиндаж ВСУ в лесной полосе к северу от Часова Яра. После нескольких попаданий укрепление загорелось, и четверо украинских военнослужащих покинули свои позиции.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В российском регионе вражеские БПЛА атаковали два предприятия, есть пострадавшие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Вражеские БПЛА вторглись в воздушное пространство России
Ракета «Кинжал» — российская угроза: применение на СВО, реакция Запада, основные характеристики
Стало известно о хаосе на позициях ВСУ в Серебрянке
РИА Новости располагает кадрами, на которых запечатлен процесс сброса зажигательных боеприпасов с квадрокоптера.
На видео видно, как российские дроны обнаружили блиндаж ВСУ в лесной полосе к северу от Часова Яра. После нескольких попаданий укрепление загорелось, и четверо украинских военнослужащих покинули свои позиции.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В российском регионе вражеские БПЛА атаковали два предприятия, есть пострадавшие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Вражеские БПЛА вторглись в воздушное пространство России
Ракета «Кинжал» — российская угроза: применение на СВО, реакция Запада, основные характеристики
Стало известно о хаосе на позициях ВСУ в Серебрянке
Дарья Осипова