Бывшая пресс-секретарь Зеленского дала ему совет по мирному плану США

Мендель: Каждая последующая сделка для Украины будет только хуже, мы проигрываем

Владимир Зеленский

Экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского выразила тревогу по поводу текущей ситуации на фронте. Она считает, что каждая новая мирная сделка будет хуже предыдущей, так как Вооруженные силы Украины теряют позиции. Об этом пишет «‎Лента.Ru».