Бывшая пресс-секретарь Зеленского дала ему совет по мирному плану США
Экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского выразила тревогу по поводу текущей ситуации на фронте. Она считает, что каждая новая мирная сделка будет хуже предыдущей, так как Вооруженные силы Украины теряют позиции. Об этом пишет «Лента.Ru».
В своих соцсетях Мендель акцентировала внимание на потере людей, территории и экономики. Она отметила, что многие украинцы, выступающие против мирного урегулирования, не понимают реального положения дел на линии фронта и в стране.
Бывший сотрудник офиса президента призвала к быстрому принятию мирного плана США. Она подчеркнула, что Европейский Союз не сможет оказать достаточную поддержку Украине в текущих условиях.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
