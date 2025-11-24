Достижения.рф

Оператор БПЛА рассказал об освобождении Нового Запорожья

Операторы дронов помогали штурмовикам РФ освобождать Новое Запорожье
Расчеты беспилотных систем ВС РФ обеспечили продвижение штурмовых подразделений во время освобождения населённого пункта Новое Запорожье в Запорожской области. Этим поделился в беседе с РИА Новости оператор БПЛА группировки войск «Восток» с позывным «Жан-Бал».



Он объяснил, что перед операторами дронов стояла задача провести разведку маршрутов выдвижения для десяти штурмовиков. Также требовалось выявить огневые точки ВСУ.

Расчеты беспилотных систем не только обнаруживали позиции украинских бойцов, но и наносили по ним огневые удары.

«Мы подсказывали, с какой стороны лучше подойти, где находится противник, что он делает. Это серьёзно облегчило путь нашим штурмовикам», — добавил «Жан-Бал».
По его словам, беспилотчики работали как в дневное, так и в ночное время. Надо было следить за местностью на случай, если ВСУ попытаются совершить контратаку.

Напомним: 22 ноября стало известно, что российские военные освободили два населенных пункта – Звановку в Донецкой народной республике и Новое Запорожье в Запорожской области.
