Оператор БПЛА рассказал об освобождении Нового Запорожья

24 ноября 2025, 06:51

Операторы дронов помогали штурмовикам РФ освобождать Новое Запорожье

Фото: iStock/vadimrysev

Расчеты беспилотных систем ВС РФ обеспечили продвижение штурмовых подразделений во время освобождения населённого пункта Новое Запорожье в Запорожской области. Этим поделился в беседе с РИА Новости оператор БПЛА группировки войск «Восток» с позывным «Жан-Бал».





Он объяснил, что перед операторами дронов стояла задача провести разведку маршрутов выдвижения для десяти штурмовиков. Также требовалось выявить огневые точки ВСУ.



Расчеты беспилотных систем не только обнаруживали позиции украинских бойцов, но и наносили по ним огневые удары.





«Мы подсказывали, с какой стороны лучше подойти, где находится противник, что он делает. Это серьёзно облегчило путь нашим штурмовикам», — добавил «Жан-Бал».