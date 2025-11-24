Бойцы «Центра» не дали сбежать трем военным ВСУ из Красноармейска

24 ноября 2025, 07:58

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бойцы российской группировки войск «Центр» задержали группу из трёх боевиков ВСУ, пытавшихся сбежать из Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет РИА Новости.