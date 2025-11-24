Бойцы «Центра» не дали сбежать трем военным ВСУ из Красноармейска
Бойцы российской группировки войск «Центр» задержали группу из трёх боевиков ВСУ, пытавшихся сбежать из Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет РИА Новости.
Два из них ликвидированы, один попал в плен. Военнослужащие 506-го гвардейского мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии обнаружили украинских военных, когда те пытались покинуть свои позиции. Поняв, что оказались в окружении и оставлены без поддержки, они решили уйти. На пути к выходу укрылись в одном из домов рядом с железнодорожным вокзалом.
Командир российской мотострелковой роты Азат Ахмедов отметил, что один из бойцов с позывным «Малыш» получил ранения. После осмотра хирургом он отказался от госпитализации и продолжил выполнять свои обязанности на поле боя.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
