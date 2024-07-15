Бывший адвокат Михаила Ефремова Пашаев получил ранение в зоне СВО

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Экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев получил ранение в результате удара украинского дрона-камикадзе в Марьинке. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что Пашаев попал под обстрел, когда с сослуживцем ехал на машине в районе Марьинки. По словам бывшего адвоката, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы грудной клетки и грудного отдела позвоночника.
Пашаев отметил, что не планирует долго находиться в госпитале, ведь боль от травм быстрее проходит на передовой.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Пашаев отметил, что не планирует долго находиться в госпитале, ведь боль от травм быстрее проходит на передовой.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова