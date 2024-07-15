Делегация муфтия Татарстана попала под обстрел ВСУ в зоне СВО

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Духовная делегация муфтия Татарстана Камиля Самигуллина попала под обстрел ВС Украины в зоне спецоперации. Об этом информирует ТАСС.
По данным пресс-службы Духовного управления мусульман Татарстана, «Камиль хазрат вместе с Маратом хазратом и отцом Андреем смогли добраться до трех военных частей». Уточняется, что делегации удалось посетить Донецк, Луганск и некоторые прифронтовые части.
В зоне специальной военной операции Духовная делегация находилась 3 дня.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В зоне специальной военной операции Духовная делегация находилась 3 дня.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова