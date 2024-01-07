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Бывший генпрокурор Украины назвал реальные потери ВСУ на фронте

07 января 2024, 19:35
Фото: istockphoto/JARAMA

Фото: istockphoto/JARAMA

Реальные потери Вооружённых сил Украины с начала конфликта составляют порядка 500 тысяч человек убитыми и тяжелоранеными. Это так называемые невозвратные потери украинской армии.

Такие цифры назвал бывший генеральный прокурор Украины, а также экс-глава министерства внутренних дел страны Юрий Луценко. В эфире YouTube-канала «Прямой» он заявил, что некие «они», вероятно, имея ввиду киевские власти, обязаны сказать народу правду о потерях. Он также отметил, что эти цифры станут шоком для людей, ибо пропаганда говорит совсем другое.

Бывший глава МВД Незалежной считает, что президент Украины Зеленский, главнокомандующий Вооружённых сил Украины Залужный и министр обороны Умеров не должны скрывать эти сведения от населения. В национальном телемарафоне Луценко раскритиковал информационную политику Киева, которая, по его мнению, с помощью сокрытия и искажения фактов убаюкивала людей и шла во вред стране.

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Губернатор Богомаз: Над Брянской областью сбит украинский беспилотник
07 января 2024, 16:22

Фото: istockphoto/aapsky

В воскресенье, 7 января, была отражена очередная попытка террористической атаки со стороны киевского режима. Над территорией Брянской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат.
Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава региона Виктор Богомаз. Эту информацию также подтвердили в министерстве оборон Российской Федерации. По уточнённым данным, около 13:00 дежурными средствами противовоздушной обороны был обнаружен и уничтожен дрон ВСУ самолётного типа.

По сообщению губернатора, целью атаки были объекты на территории Погарского района. Вражеский БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений на земле в результате падения дрона нет. В настоящее время на месте работают экстренные службы. Виктор Богомаз также поблагодарил защитников брянского неба за безупречную службу.

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Немецкий генерал Бюлер заявил о неэффективности украинских систем ПВО
07 января 2024, 15:16

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Украинские системы противовоздушной обороны практически бессильны против российских крылатых ракет. Об этом заявил генерал бундесвера в отставке Эрхард Бюлер.
В эфире радиостанции MDR Mitteldeutscher Rundfunk немецкий военный напомнил, что украинцы сами признали, что за всё время конфликта из порядка двухсот ракет Х-22, выпущенных по их территории, ни одна не была сбита. Генерал подчеркнул, что это очень мощная ракета, длина которой около 11 метров, а масса боевой части составляет около тонны, и она способна потопить большой боевой корабль.

Бюлер указал, что украинские средства ПВО не могут сбить эту ракету из-за её высокой гиперзвуковой скорости (около трёх с половиной скоростей звука) и сложной траектории, делающей боевой снаряд практически неуязвимым.

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#украина
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Российские ПВО сбили два самолёта ВВС Украины
Минобороны: ПВО сбили украинские Су-25 и Су-27 в Днепропетровской области
07 января 2024, 14:22

Фото: iStock/Milous

В тылу ВСУ в Днепропетровской области уничтожены два самолёта Военно-воздушных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что первый самолёт Су-25 был сбит российскими средствами около города Днепра. А второй истребитель Су-27 сбит в районе Кривого Рога.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что оба самолёта были поражены средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в небе над Чёрным морем были перехвачены шесть украинских противокорабельных ракет «Нептун», с помощью которых ВСУ планировали совершить террористический акт на территории России.

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#пво
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Белгородская область за сутки шесть раз подвергалась обстрелам со стороны ВСУ
07 января 2024, 13:02

Фото: istockphoto/RamonCast

Украинские военные за сутки шесть раз обстреляли приграничные районы Белгородской области. Всего артиллеристами ВСУ было выпущено 129 снарядов.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор написал, что удары наносились с использованием различных видов вооружений: ракетных систем залпового огня (РСЗО), гранатомётов, артиллерийских орудий, миномётов и дронов-камикадзе. На беспилотниках было пять взрывных устройств.

Руководитель областной администрации отметил, что это наибольшее количество боеприпасов, выпущенное по региону с начала наступившего нового года. Самым серьёзным атакам подверглись Гайворонский округ, по которому было выпущено 56 снарядов, и Белгородский район, где было зафиксировано 38 прилётов.

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#Вячеслав Гладков
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#обстрел
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В ВСУ обеспокоены массовостью применения беспилотников российскими войсками
07 января 2024, 12:40

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские военные массово применяют на поле беспилотные летательные аппараты, несущие серьёзную угрозу. Это вызывает беспокойство среди украинских военных.
Об этом сообщил начальник отдела радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и кибервойны генерального штаба Украины Иван Павленко. В разговоре с изданием The Finantial Times он отметил, что в среде украинских военных не может не вызывать беспокойства столь активное применение российскими войсками беспилотников в ходе военных действий.

Украинский офицер также добавил, что Россия производит настолько много военной техники, в том числе и БПЛА, что это становится серьёзной угрозой для солдат ВСУ. Полковник Павленко, кроме того, указал на необычайно высокие потери в рядах украинских войск из-за слабости средств РЭБ и недостаточной защищённостью от атак дронов.

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#беспилотник
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В Великобритании заявили об истерике Залужного из-за ударов ВС РФ
Аналитик Меркурис сообщил об истерике Залужного после ударов ВС РФ
07 января 2024, 11:54

Фото: iStock/JARAMA

У главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного произошла истерика после массированных ударов российской армии по военным объектам в Киеве. Об этом в эфире YouTube-канала The Duran сообщил британский аналитик Александр Меркурис.
Он отметил, что у Залужного был такой вид, будто уже скоро у него произойдёт нервный срыв. Это, по мнению Меркуриса, является отражением ситуации на фронте.

По словам аналитика, ракетные удары, которые наносит российская армия по объектам на Украине, разрушают моральный дух бойцов ВСУ. Также Меркурис предположил, что в ходе этих обстрелов могли погибнуть люди из окружения Залужного, поэтому такая реакция очевидна.

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#спецоперация
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Пушилин: Ударами по Белгороду и Донецку ВСУ перешли все допустимые границы
07 января 2024, 10:03

Фото: сайт Кремля

Киевский режим чудовищными по своей жестокости ударами по мирным жителям Белгорода и Донецка перешёл все и всякие грани, доступные человеческому разуму. Россия отвечает достаточно быстро и жёстко, но атакует только военные объекты и связанную с ней инфраструктуру.
Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В разговоре с РИА Новости он отметил, что работа Вооружённых сил РФ также отличается достаточной степенью жёсткости в плане военного ответа на террористические атаки Киева. Говоря об этом, глава региона сделал акцент на слове «военного». Он подчеркнул, что этот ответ не должен касаться гражданских лиц, «мамочек с детьми», как выразился Пушилин.

«Мы не можем бить наотмашь и действовать так же, как противник. Потому что тогда возникнет вопрос: чем мы от них отличаемся? Против чего мы боремся?, — сказал глава ДНР.

Киевские руководители полностью потеряли человеческое лицо, но мы не должны им уподобляться, продолжил он. Необходимо уничтожить противника, не подвергая опасности мирное население. Это непростая задача, но Россия сталкивалась с подобным и раньше. Справится с этим и сейчас, заключил Денис Пушилин.

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#денис пушилин
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Солдаты ВСУ кончают с собой, чтобы не воевать в «херсонской мясорубке» в Крынках
Офицеры ВСУ рассказали о нежелании солдат воевать в Крынках Херсонской области
07 января 2024, 07:49

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Практически в каждом подразделении Вооружённых сил Украины есть солдаты, которые не хотят отправляться в бой за населённый пункт Крынки на левом берегу Днепра, и открыто заявляют об этом. Некоторые бойцы кончают с собой, лишь бы не форсировать реку.
Об этом на условиях полной анонимности изданию «Страна.ua» рассказали несколько украинских офицеров. Солдаты между собой прозвали Крынки «херсонской мясорубкой». Тех, кто уцелеет при форсировании Днепра и достичь левого берега, буквально выжигают российские военнослужащие, которые давно уже пристреляли каждую точку небольшого плацдарма у реки. Понятно, что многие солдаты ВСУ прост отказываются отправляться в Крынки на верную смерть.

Украинские офицеры сообщили, что бойцы просто не видят смысла в сражении за Крынки. Целесообразность этой боевой задачи, которую ставит перед ними командование ВСУ, остаётся непонятной не только для рядовых, но и для офицеров, которые тоже не горят желанием умирать в бессмысленных атаках и изыскивают любые способы, чтобы не отправляться на передовую.

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В Британии заявили о слабости Зеленского
Британский полковник Кемп: Зеленский слишком слаб и истощен для одержания победы
07 января 2024, 06:20

Фото: iStock/nevenmn

Британский полковник в отставке Ричард Кемп высказал мнение о том, что Владимир Зеленский сейчас находится в слишком изнуренном и слабом состоянии, чтобы добиться успеха. Эту точку зрения он изложил в своей статье для газеты Telegraph.
В своих заметках Кемп отметил отсутствие четкой стратегии у украинского лидера по разрешению конфликта. По его мнению, после неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) все больше людей склоняются к возможности нахождения мирного решения.

Помимо неудач на фронте, автор подчеркнул, что Зеленский столкнулся с «испытанием своего лидерства», вызванным разногласиями с другими украинскими политиками по поводу необходимости найти виновных за военные неудачи.

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