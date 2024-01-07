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Реальные потери Вооружённых сил Украины с начала конфликта составляют порядка 500 тысяч человек убитыми и тяжелоранеными. Это так называемые невозвратные потери украинской армии.
Бывший глава МВД Незалежной считает, что президент Украины Зеленский, главнокомандующий Вооружённых сил Украины Залужный и министр обороны Умеров не должны скрывать эти сведения от населения. В национальном телемарафоне Луценко раскритиковал информационную политику Киева, которая, по его мнению, с помощью сокрытия и искажения фактов убаюкивала людей и шла во вред стране.
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Александр Бойцов