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Части Вооружённых сил Украины (ВСУ) испытывают огромную убыль в живой силе во время сражений на берегах Днепра. Эти потери так велики, что, вероятнее всего, станут невосполнимыми.
По словам эксперта, командиры ВСУ бросают солдат на бессмысленные и самоубийственные штурмы для того, чтобы продемонстрировать западным союзникам наступательную активность, на которую на самом неделе нет ни сил, ни средств. Таким образом киевские власти надеются побудить Запад выделить дополнительную помощь Украине, заключил Ваннер.
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Александр Бойцов