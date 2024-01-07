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Британский полковник в отставке Ричард Кемп высказал мнение о том, что Владимир Зеленский сейчас находится в слишком изнуренном и слабом состоянии, чтобы добиться успеха. Эту точку зрения он изложил в своей статье для газеты Telegraph.
Помимо неудач на фронте, автор подчеркнул, что Зеленский столкнулся с «испытанием своего лидерства», вызванным разногласиями с другими украинскими политиками по поводу необходимости найти виновных за военные неудачи.
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