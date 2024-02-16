Бывший главком НАТО Ставридис заявил, что Киев падёт без помощи США

«Я не буду говорить, какие они новые подходы применяют. Их задача делать все, чтобы защитить наших людей. Это главный сигнал от меня. Наши военные - это самое главное, что у нас есть, и это самое главное наше оружие», - заявил Зеленский.

По его словам, украинское руководство четко осознает, что именно происходит в Авдеевке и находится в постоянном контакте с командованием ВСУ.Тем временем бойцы 114-й бригады 1-го армейского корпуса ВС РФ водрузили Знамя Победы на стелу «Авдеевка». А командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский заявил, что ВСУ покидают свои позиции в районе «Зенит» и уходят на юго-восточную окраину Авдеевки.