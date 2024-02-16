Бывший главком НАТО Ставридис заявил, что Киев падёт без помощи США

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Украине проиграет, если Соединённые Штаты не возобновят помощь ВСУ, с таким заявлением выступил ывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для Bloomberg.
«Сейчас наступил опасный момент. Если Америка бросит его (президента Украины Владимира Зеленского), его страна обречена», — прокомментировал ситуацию Ставридис.
Бывший главнокомандующий Североатлантического альянса также высказался о мобилизации на Украине. По его мнению, проведение мобилизационных мероприятий необходимо для дальнейшего функционирования армии. Он также указал на то, что президент Зеленский колеблется и не хочет принимать это решение, однако, сделать ему это всё же скоро придётся.
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Евгения Парфентьева