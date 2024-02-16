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Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский подчиняется не президенту Владимиру Зеленскому, а британской разведслужбе MI6, об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«Сырский на самом деле инструмент MI6, в меньшей степени он сотрудничает с ЦРУ. (Владимир) Зеленский теряет людей, которые лояльны к нему», — прокомментировал нынешнюю ситуацию в украинских властях Макгрегор.Американский эксперт заявил, что президент Зеленский отдаёт просто чудовищный приказы, которые влекут за собой смерти множества людей, включая солдат Вооружённых сил Украины. Именно поэтому сотрудничать с ним уже не хотят даже приближенные.
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