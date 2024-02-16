«Срочно!»: В Германии вынесли последнее предупреждение Украине

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Украина потеряет последнюю надежду на положительный исход, если срочно не начнёт переговоры, об этом пишет Герхард Манготт в своей статье для немецкого издания Focus.
«Можно ожидать того, что в этом году переговорные позиции Украины ухудшатся. По этой причине вопрос начала переговоров о прекращении огня следовало бы срочно рассмотреть», — прокомментировал сложившуюся ситуацию автор статьи.
По его словам, без помощи западных союзников Вооружённым силам Украины не удастся удержать даже те позиции, на которых они находятся сегодня.
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Евгения Парфентьева