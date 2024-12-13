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Любые войска, которые захотят встать между Россией и Украиной по просьбе киевского режима без учета позиции Кремля, — оккупационные, заявил РИА Новости экс-нардеп украинского парламента Олег Царев. Таким образом собеседник отреагировал на обсуждение Западом ввода войск в зону боевых действий с миротворческой миссией.
Царев считает, что основной смысл заключается в озвучивании инициативы о размещении иностранных военных в республике в качестве необходимого условия прекращения конфликта.
Он резюмировал, что европейские политики больше не могут поддерживать конфликт как было раньше, поскольку обычные люди против кровопролития.
Страны коллективного Запада стали оказывать Украине поддержку на фоне российской спецоперации.
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«Россия откажется — и боевые действия продолжатся», — пояснил Царев.
Он резюмировал, что европейские политики больше не могут поддерживать конфликт как было раньше, поскольку обычные люди против кровопролития.
Страны коллективного Запада стали оказывать Украине поддержку на фоне российской спецоперации.
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Никита Кротов